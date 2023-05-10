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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Польскому дипломату вручили в МИД РФ ноту протеста в связи с провокацией 9 мая в Варшаве

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В МИД России в среду был вызван временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский, которому вручена нота протеста в связи с провокацией, организованной 9 мая на Кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве, сообщил российский МИД.

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Согласно сообщению, польскому дипломату было заявлено, что "развязанная Варшавой разнузданная антироссийская вакханалия вышла за рамки принципов общения соседних государств". "Мы не будем просто фиксировать эти проявления, поэтому адекватные ответные меры не заставят себя долго ждать. Российская сторона, разумеется, оставляет за собой право выбора времени и характера встречных действий", - информирует МИД РФ.

В сообщении говорится, что в День Победы "при сознательном бездействии польских властей была сорвана традиционная церемония возложения венков в память о советских воинах, отдавших жизни за спасение Европы от нацизма".

Накануне МИД России сообщил, что 9 мая посол России в Польше Сергей Андреев и торгпред России в Польше Антон Морозов вместе с сотрудниками российских загранучреждений в Варшаве прибыли на мемориальное кладбище советских воинов-освободителей в польской столице, чтобы возложить там венки и цветы по случаю 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Согласно заявлению, "на кладбище в это время находилась многочисленная толпа "протестующих против агрессии России на Украине", которая не позволила российским дипломатам пройти к месту возложения цветов у главного памятника и тем самым сорвала памятное мероприятие".

МИД Польша Варшава
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