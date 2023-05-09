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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Польше будет заявлен решительный протест в связи со срывом церемонии в День Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - МИД России заявил, что польской стороне будет заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями ряда лиц, которые в среду не позволили представителям посольства РФ в Варшаве возложить венки по случаю Дня Победы.

Как говорится в заявлении МИД РФ, размещенном во вторник на сайте ведомства, 9 мая посол России в Польше Сергей Андреев и торгпред России в Польше Антон Морозов вместе с сотрудниками российских загранучреждений в Варшаве прибыли на мемориальное кладбище советских воинов-освободителей в польской столице. Они планировали возложить венки и цветы по случаю 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Согласно заявлению, "на кладбище в это время находилась многочисленная толпа "протестующих против агрессии России на Украине", которая не позволила российским дипломатам пройти к месту возложения цветов у главного памятника и тем самым сорвала памятное мероприятие".

"МИД Польши был заведомо проинформирован о планируемой Посольством церемонии, однако польские власти не воспрепятствовали провокационным действиям "протестующих". Польской стороне будет заявлен решительный протест. Рассматриваем это как очередное проявление недружественного отношения с польской стороны и, прежде всего, оскорбление памяти более 600 тысяч советских воинов, погибших при освобождении Польши от германской оккупации, невыполнение обязательств по пресечению подобных инцидентов", - указано в заявлении.

По убеждению МИД РФ, "случившееся лишний раз демонстрирует двуличие политики Варшавы в оценке событий Второй мировой войны и попытках забвения роли нашего народа в спасении порабощенных нацистской Германией стран Европы".

"Такая линия польских властей не останется без должной реакции", - подчеркивается в документе.

МИД РФ Польша
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