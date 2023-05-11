Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Около сотни пожаров ликвидировано за сутки в Алтайском крае

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки на территории Алтайского края потушено 93 пожара, в том числе 76 возгораний травы и мусора, сообщает главное управление МЧС РФ по региону.

В населенных пунктах были выставлены девять временных противопожарных постов.

Угрозы перехода огня на жилые дома и объекты не допущено, отмечается в сообщении.

Как подчеркивают спасатели, практически все произошедшие пожары - следствие неосторожности или халатности людей. В зоне особого внимания МЧС находятся садоводы, у которых сейчас самый разгар весенних работ.

Синоптики Алтайского края передали штормовое предупреждение: в регионе в период с 11 мая по 15 мая сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс), местами высокая пожароопасность (4 класс).

Алтайский край МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль слабо изменился к доллару и юаню в ожидании дополнительных сигналов с мировых рынков

Рубль слабо изменился к доллару и юаню в ожидании дополнительных сигналов с мировых рынков

Песков заявил, что РФ в ходе СВО пытается беречь жизни людей и сохранять инфраструктуру

Что произошло за день: среда, 10 мая

Польскому дипломату вручили в МИД РФ ноту протеста в связи с провокацией 9 мая в Варшаве

"Россети" получат от государства акции региональной компании РЭС из дела Абызова

"Россети" получат от государства акции региональной компании РЭС из дела Абызова

Суд взыскал с бизнесмена Хотина 192 млрд руб. в пользу государства

Суд взыскал с бизнесмена Хотина 192 млрд руб. в пользу государства

В Думу внесен проект закона о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

В Думу внесен проект закона о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Высшая школа экономики оштрафована на 60 тысяч за утечку данных

Высшая школа экономики оштрафована на 60 тысяч за утечку данных

Путин подписал указ о призыве на военные сборы находящихся в запасе

Путин подписал указ о призыве на военные сборы находящихся в запасе

Россияне в 2022 году оформили свыше 600 тысяч виз в страны Шенгена

Россияне в 2022 году оформили свыше 600 тысяч виз в страны Шенгена
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });