Около сотни пожаров ликвидировано за сутки в Алтайском крае

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки на территории Алтайского края потушено 93 пожара, в том числе 76 возгораний травы и мусора, сообщает главное управление МЧС РФ по региону.

В населенных пунктах были выставлены девять временных противопожарных постов.

Угрозы перехода огня на жилые дома и объекты не допущено, отмечается в сообщении.

Как подчеркивают спасатели, практически все произошедшие пожары - следствие неосторожности или халатности людей. В зоне особого внимания МЧС находятся садоводы, у которых сейчас самый разгар весенних работ.

Синоптики Алтайского края передали штормовое предупреждение: в регионе в период с 11 мая по 15 мая сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс), местами высокая пожароопасность (4 класс).