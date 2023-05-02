МЧС РФ прогнозирует ухудшение пожарной обстановки в стране

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - МЧС России ожидает ухудшение пожарной обстановки на территории пяти федеральных округов, сообщил глава ведомства Александр Куренков.

"По данным МЧС РФ и прогноза Росгидромета, ожидается ухудшение пожарной обстановки в следующих субъектах: на Дальнем востоке (ДФО), в Сибири (СФО), на Урале (УФО), в Поволжье (ПФО) и на юге (ЮФО)", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник.

Ухудшение пожарной обстановки затронет, в частности, Республику Саха-Якутия, Приморский край, Амурскую область, ЕАО, Красноярский край, Алтайский край, Новосибирскую область, Омскую область, ХМАО, Свердловскую область, Тюменскую область, Челябинскую область, Курганскую область, Татарстан, Башкортостан, Удмуртию, Пермский край, Самарскую область, Оренбургскую область, Калмыкию, Астраханскую область и Волгоградскую область.

По словам главы МЧС, пожароопасный сезон действует уже на территории 78 субъектов РФ.

"По данным МЧС, на территории РФ с начала этого года зарегистрировано почти 40 тыс. термических точек, подтвержденных как природные пожары и палы сухой растительности", - добавил Куренков.

"В Свердловской области отмечается максимальное количество термических точек для этого периода за всю историю. В течение двух последних недель наибольшее количество термоточек регистрировалось на территории Новосибирской и Омской областей, где наблюдается длительное отсутствие осадков", - отметил министр.

Глава чрезвычайного ведомства также обратил внимание на развитие пожарного добровольчества в стране. По его словам, министерство уже передает необходимую технику добровольцам. "Важным вопросом является развитие пожарного добровольчества в рамках программы технического переоснащения подразделений МЧС РФ. Мы передаем пожарную техники добровольцам, что позволяет оперативно реагировать на пожары в отдаленных населенных пунктах", - подчеркнул глава МЧС.

Ранее крупные пожары произошли на территории Свердловской и Курганской областей, они унесли жизни трех человек.