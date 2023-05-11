В Генпрокуратуре считают, что правоохранительные и судебные органы РФ выполнят функции ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Начальник главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Михаил Виноградов считает, что к моменту выхода России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека конструктивные отношения с судом были исчерпаны, "развод" РФ и ЕСПЧ был неизбежен.

"ЕСПЧ стал площадкой, которая присуждает деньги по тем сюжетам, по которым мы и так видим имеющиеся в стране проблемы. Таких примеров, я, к сожалению, должен констатировать, было очень много. Таким образом, (...) мы действительно исчерпали наши конструктивные отношения с ЕСПЧ. И если бы не начало СВО и недружественных действий со стороны Совета Европы, у меня мало сомнений, что этот момент все равно бы в короткой перспективе наступил", - сказал Виноградов, выступая в четверг на Петербургском международном юридическом форуме.

Он отметил, что "развод" РФ и ЕСПЧ "был неизбежен".

Представитель Генпрокуратуры также выразил мнение, что сформированная в РФ система правоохранительных и судебных органов может выполнять функции ЕСПЧ.

"В действительности, не соглашусь с теми, кто говорит: а что же будет с жалобами (в ЕСПЧ), которые уже поданы? Да ничего страшного не будет, просто по ним никто денег не присвоит. В Российской Федерации давно сформировалась устойчивая система правоохранительных и судебных органов. На сегодняшний день никаких препятствий не существует для обращения в обычном порядке, нарушены права - есть прокурор, если с решением не согласен, всегда есть суд, который рассмотрит и вынесет свое справедливое решение",- сказал Виноградов.

При этом, он отметил и позитивные моменты в работе России с европейским судом.

"Надо признать, багаж достаточно богатый. Было принято немало законодательных изменений, и не надо отрицать, что триггером зачастую служили постановления ЕСПЧ, или иные договоренности и стандарты Совета Европы", - сказал Виноградов.

В качестве примера он привел законы о компенсациях за длительность неисполнения судебных решений или судебных разбирательств, увеличение пространства для заключенных в СИЗО.

"Это не ЕСПЧ привел нас к этим выводам. Он их лишь отфиксировал", - считает Виноградов.