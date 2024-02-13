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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Решение о приостановке участия российской делегации в ПА ОБСЕ примут на следующей неделе

Госдума и Совет Федерации примут соответствующее постановление синхронно

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Госдума и Совет Федерации синхронно примут постановление о приостановке участия в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), заявил руководитель российской делегации в ПА ОБСЕ, вице-спикер Думы парламента Петр Толстой.

"Мы сегодня заявим свою позицию по вопросу дальнейшего участия нашей делегации в ПА ОБСЕ, но соответствующее постановление примем синхронно на следующей неделе вместе с Советом Федерации", - сказал он "Интерфаксу".

Ранее в повестку заседания был включен проект обращения "К парламентам государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе" о приостановке участия постоянной делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, следует из базы законодательной деятельности Думы.

В апреле 2023 года Совет Думы решил приостановить выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году.

"Мы не должны платить за то, в чем не участвовали. Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос", - заявил тогда спикер палаты Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Петр Толстой ПА ОБСЕ ОБСЕ Госдума
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