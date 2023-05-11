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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

В ряде российских регионов отмечено появление саранчи

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Специалисты Россельхозцентра начали фиксировать появление личинок стадных видов саранчи в ряде регионов РФ.

По данным ведомства, на 10 мая было обследовано 471,72 тыс. га, из которых 82,27 тыс. га заселено вредителем.

Так, очаги личинок на общей площади до 5 тыс. га обнаружены в Левокумском и Нефтекумском районах Ставропольского края. В настоящее время ведутся обработки против вредителей.

В одном из районов Калмыкии обнаружена мароккская саранча, но из-за наступивших холодов, дальнейшее развитие остановилось. В Краснодарском крае отрождение личинок стадных саранчовых отмечено в Каневском районе, в других районах их развитию пока также препятствует холодная погода.

Кубышки саранчи в небольшом количестве обнаружены в Лиманском районе Астраханской области. Вредитель есть и в Кочубейском районе Дагестана.

В связи с этой ситуацией Россельхознадзор направил сигнализационные сообщения во все регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Фитомониторинг саранчовых вредителей будет продолжен.

Россельхозцентр
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