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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Активное распространение саранчи ожидается в 2024 году в ряде регионов РФ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Саранча будет активно распространяться в ряде регионов РФ в 2024 году, сообщает Россельхозцентр по итогам осенних обследований.

Кубышки этих вредителей выявлены на площади 200,98 тыс. га.

Согласно сообщению, в будущем году рост численности и массовое размножение итальянского пруса ожидается в Адыгее, Калмыкии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне, Башкирии, Воронежской, Оренбургской, Астраханской, Ульяновской, Челябинской и Новосибирской областях, в Алтайском крае.

В РоссииВ ряде российских регионов отмечено появление саранчиЧитать подробнее

Азиатская перелетная саранча в 2024 году, по прогнозу, будет находиться в фазе нарастания численности и массового размножения в Адыгее, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне, Краснодарском и Алтайском краях, Астраханской, Волгоградской и Оренбургской областях. Кроме того, ожидается активное распространение мароккской саранчи в Дагестане.

Обследование также показало, что в ряде регионов Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в будущем году увеличится численность нестадных видов саранчи.

По данным Россельхозцентра, в 2024 году против саранчовых вредителей планируется обработать 434,05 тыс. га. Наибольший объем - 190,43 тыс. га - на Северном Кавказе.

Россельхозцентр
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