Минобороны заявило, что операция по взятию западной части Артемовска продолжается

"Южная" группировка ведёт активные действия по блокированию Авдеевки и взятию под контроль Марьинки

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Штурмовые отряды продолжают операцию по взятию под контроль западной части Артемовска (Бахмута) при поддержке авиации и артиллерии, также пресечены три попытки ВСУ провести разведку боем на позиции российских войск, заявили в Минобороны РФ.

"Штурмовыми отрядами продолжается освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии.", - заявили в министерстве.

"На донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск", - говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что подразделения "Южной" группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинкой.