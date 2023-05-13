Минобороны РФ заявило о взятии под контроль квартала на северо-западе Артемовска

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Штурмовые отряды взяли под контроль квартал в северо-западной части Артемовска (Бахмута), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении штурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной части города Артемовск", - сказал он на брифинге в субботу.

По его словам, "подразделения воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах".

По данным Конашенкова, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Красное и Часов Яр (ДНР).

Он сообщил, что за прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолетовылетов, а также артиллерией группировки выполнено 98 огневых задач.

По словам представителя Минобороны РФ, на этом направлении потери армии Украины составили: более 285 военнослужащих и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы "Акация", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30.

Как заявил Конашенков, "в районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки ВСУ".