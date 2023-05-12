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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Черноморский флот России в этом году усилят четырьмя кораблями

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Три малых ракетных корабля и патрульный корабль войдут в состав Черноморского флота (ЧФ) России в 2023 году, сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов.

"В 2023 году планируется принять в состав флота три новейших МРК серии "Каракурт", вооруженных высокоточным ракетным оружием, а также новый патрульный корабль", - заявил Соколов в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Многоцелевые МРК проекта 22800 "Каракурт" предназначены для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли данного проекта оснащены универсальным комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".

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