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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Патрульный корабль "Павел Державин" провел в ходе учения стрельбы в акватории Черного моря

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Экипаж патрульного корабля "Павел Державин" провел в ходе учения артиллерийские стрельбы по морской и воздушной цели в акватории Черного моря, сообщила пресс-служба ЧФ.

"В ходе тактико-специального занятия экипаж корабля совершенствовал навыки ведения боя одиночным кораблем с выполнением артиллерийских стрельб по морской и воздушной цели", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Павел Державин" отработал оборону корабля на переходе морем, постановку радиолокационных помех, противодействие подводным диверсионным силам и средствам, а также гранатометание.

Черное море Павел Державин
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