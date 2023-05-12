Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Правкомиссия разрешила Decathlon продажу нескольких магазинов в РФ

Правкомиссия разрешила Decathlon продажу нескольких магазинов в РФ
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила заявку французского ритейлера спортивных товаров Decathlon на продажу нескольких магазинов в ряде регионов РФ, сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге.

Речь идет об активах, не являющихся стратегическими для компании, уточнили в министерстве.

Decathlon собирается продать пять магазинов в регионах, которые были менее прибыльными по сравнению с остальными, написала газета "Известия" со ссылкой на источник. Вместе с тем, сеть наращивает присутствие в крупных областях, например, в прошлом году купила две площадки, сказал собеседник издания.

О том, что Decathlon начал поиски покупателя на бизнес в России, стало известно в январе. РБК писала со ссылкой на источники, что ритейлер намерен продать бизнес целиком, однако может рассмотреть возможность отдельной реализации недвижимости. Ритейлер в июне 2022 года закрыл все свои магазины в РФ, до этого компания сообщала о приостановке поставок.

Основная операционная дочка Decathlon в РФ – ООО "Октоблу" – нарастила выручку по итогам 2021 года на 31%, до 28,57 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 3,6 раза, до 1,48 млрд рублей.

Decathlon
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство выделит еще 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна в 65 регионах

Правительство выделит еще 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна в 65 регионах

Красноярского бизнесмена Быкова приговорили к 11 годам колонии по второму уголовному делу

Красноярского бизнесмена Быкова приговорили к 11 годам колонии по второму уголовному делу

Минобороны заявило, что операция по взятию западной части Артемовска продолжается

Минобороны заявило, что операция по взятию западной части Артемовска продолжается

Минобороны РФ опровергло сообщения о прорыве обороны армией Украины

Комитет Думы поддержал проект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Комитет Думы поддержал проект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Что произошло за день: четверг, 11 мая

Глава Запорожской области сообщил о покушении на председателя облсуда

Военная операция на Украине

Источник в Минобороны РФ опроверг сообщения о сбитой армией Украины ракете "Кинжал"

Суд в Петербурге вернул составителям протокол по делу Театра Европы

Бастрыкин отметил рост числа преступлений, совершенных мигрантами в крупных городах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });