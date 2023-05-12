Правкомиссия разрешила Decathlon продажу нескольких магазинов в РФ

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила заявку французского ритейлера спортивных товаров Decathlon на продажу нескольких магазинов в ряде регионов РФ, сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге.

Речь идет об активах, не являющихся стратегическими для компании, уточнили в министерстве.

Decathlon собирается продать пять магазинов в регионах, которые были менее прибыльными по сравнению с остальными, написала газета "Известия" со ссылкой на источник. Вместе с тем, сеть наращивает присутствие в крупных областях, например, в прошлом году купила две площадки, сказал собеседник издания.

О том, что Decathlon начал поиски покупателя на бизнес в России, стало известно в январе. РБК писала со ссылкой на источники, что ритейлер намерен продать бизнес целиком, однако может рассмотреть возможность отдельной реализации недвижимости. Ритейлер в июне 2022 года закрыл все свои магазины в РФ, до этого компания сообщала о приостановке поставок.

Основная операционная дочка Decathlon в РФ – ООО "Октоблу" – нарастила выручку по итогам 2021 года на 31%, до 28,57 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 3,6 раза, до 1,48 млрд рублей.