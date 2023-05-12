В Москве отвергли обвинения во вмешательстве во внутренние дела Турции

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Кремле отвергли обвинения оппозиционного кандидата на пост президента Турции во вмешательстве России во внутренние дела этой страны.

На просьбу журналистов прокомментировать заявление кандидата на пост главы Турецкой республики Кемаля Кылычдароглу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Мы неоднократно говорили и настаиваем на том, что мы не вмешиваемся во внутренние дела и электоральные процессы чужих государств".

Представитель Кремля добавил: "Мы официально заявляем о том, что ни о каком вмешательстве речи быть не может, и если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы".

Касаясь отношений с Турцией, Песков заявил, что в Москве высоко оценивают уровень этих отношений и ценят позицию Анкары по многим международным проблемам.

"Мы весьма и весьма дорожим нашими двусторонними отношениями с Турецкой республикой, потому что Турецкая республика до сих пор занимала очень ответственную, суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных и мировых проблем, с которыми мы сталкиваемся. И эта позиция весьма импонирует нам", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, "поэтому страна, которая высоко ценит двусторонние отношения, тем более ничего не будет делать в отношении своего партнера".

"Поэтому мы такие заявления решительно отвергаем", - сказал Песков.

Представитель Кремля в связи с обвинениями со стороны лидера турецкой оппозиции вспомнил эпизод с обвинениями Москвы во вмешательстве в президентские выборы в США. "Господину Кылычдароглу очень важно вспомнить историю с американцами. Они всем правительством, всем руководством долго твердили о том, что Россия вмешивалась, и потом потратили десятки миллионов долларов на разбирательство, а потом пришли к выводу, что вмешательства не было", - отметил Песков.

Ранее единый кандидат в президенты Турции от оппозиции на выборах 14 мая Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в избирательный процесс, в частности, в распространении фейков о нем.