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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Эрдоган официально объявил 14 мая датой выборов в Турции

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как и ожидалось, официально утвердил 14 мая датой проведения президентских и парламентских выборов, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

Изначально выборы были намечены на 18 июня, однако Эрдоган неоднократно заявлял, что голосование может состояться раньше. В его партии указывали, что выборы в июне совпадут с пиком туристического сезона, поэтому их лучше перенести.

Ранее на этой неделе Оппозиционный блок Турции выдвинул главу Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу в качестве кандидата на грядущих президентских выборах.

Западные СМИ называют грядущие выборы "самым большим испытанием" для Эрдогана за последние 20 лет.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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