Новые регионы будут выплачивать компенсации для восстановления частных домов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Новые регионы России будут выплачивать компенсации для восстановления частных домов, а также за утерю объектов индивидуального жилищного строительства, заявил на пресс-конференции гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

"Централизованно именно восстанавливать эти дома частные мы не сможем, поэтому (...) субъекты РФ, вот эти новые, через свои бюджеты будут выплачивать по общепринятым российским нормам 35 тысяч рублей за кв.м за утерю жилья и 7 тысяч (рублей за кв.м - ИФ) - за ремонт. (...) Единственная наша задача будет - обеспечить наличие материалов строительных. (...) Комплексно эта задача будет решаться через компенсации плюс, соответственно, двухпроцентная ипотека", - сказал Шагиахметов.

Он уточнил, что в новых регионах полностью разрушено почти 13 тысяч объектов ИЖС, а еще 78 тысяч объектов - повреждены.