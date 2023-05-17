Путин обсудит с членами правительства повышение доступности товаров в новых субъектах РФ
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в формате видеоконференцсвязи очередное совещание с членами правительства страны, сообщила пресс-служба Кремля.
"Профильная тема - повышение доступности товаров в новых субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
С докладами выступят вице-премьер РФ Денис Мантуров и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.
Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов, сказано в сообщении.