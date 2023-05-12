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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Путин обсудил с президентом ЮАР урегулирование конфликта на Украине

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой состоялся по инициативе южноафриканской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы российско-южноафриканских отношений стратегического партнерства. Выражен настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодных связей в различных областях", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ходе разговора "отмечена важность продолжения тесной координации России и ЮАР в контексте подготовки к крупным многосторонним мероприятиям, в частности, предстоящему в конце июля в Санкт-Петербурге второму саммиту Россия - Африка и встрече на высшем уровне БРИКС, которая пройдет в августе в Йоханнесбурге под южноафриканским председательством".

При обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности "подтверждена готовность российской стороны поставлять существенные объемы зерна и удобрений нуждающимся африканским государствам, в том числе на безвозмездной основе", говорится в сообщении.

"Поддержав высказанную Рамафозой идею об участии группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования украинского конфликта, Путин изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его покровителей, отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от работы на дипломатическом треке", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, добавили в пресс-службе.

ЮАР Владимир Путин Украина Сирил Рамафоза
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