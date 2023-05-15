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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:45

Президент ЮАР заявил о нейтралитете страны в отношении украинского конфликта

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что его страна своей нейтральной позицией стремится способствовать созданию условий для урегулирования украинского конфликта, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

"Реальность такова, что конфликт (...) и лежащие в его основе разногласия не будут решены военным путем. Он должен быть урегулирован мирным путем", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией Рамафосы.

Он добавил, что ЮАР придерживается нейтралитета, "чтобы помочь создать условия для поиска долговременного решения конфликта".

По словам Рамафосы, Претория придерживается мнения, что международному сообществу следует работать вместе, чтобы добиться прекращения боевых действий.

На минувшей неделе в канцелярии Рамафосы назвали голословными утверждения США о предполагаемой передаче России южноафриканского оружия. Вместе с тем, в ЮАР согласились провести расследование, чтобы убедиться, что такой передачи оружия точно не было.

ЮАР Сирил Рамафоса Украина
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