Глава Минюста заявил, что обязательное получение юристами статуса адвокатов улучшит качество адвокатуры

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Глава Минюста Константин Чуйченко считает, что введение обязанности получать статус адвоката для юристов, желающих представлять интересы своих доверителей, будет способствовать улучшению качества адвокатуры в стране.

"Это могло бы улучшить, мне кажется. Потому что адвокатура представляет из себя корпорацию, где есть фильтры, стандарты, в том числе и этические, которые помогают не допускать некомпетентных юристов", - сказал Чуйченко в интервью "Интерфаксу" на "полях" Петербургского международного юридического форума.

Ранее министр оценил как достаточно низкий профессиональный уровень современных адвокатов.

"Я согласен с тем, что, к сожалению, адвокатура утратила сейчас тот статус и то качество элитарности и высокого стандарта, которое господствовало 20-30 лет назад. Средний уровень адвокатов советского времени, он гораздо лучше, чем уровень адвокатов сейчас", - сказал министр в ходе одной из сессий Петербургского международного юридического форума.

По его словам, в Минюсте пришли к выводу, что, если не являющиеся адвокатами юристы хотят осуществлять судебное представительство, то они должны вступить в адвокатуру. Исключение могут составить лишь корпоративные юристы.

В настоящее время в стране работает 76 тысяч адвокатов.