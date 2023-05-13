Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:45

Глава Минюста заявил, что обязательное получение юристами статуса адвокатов улучшит качество адвокатуры

Глава Минюста заявил, что обязательное получение юристами статуса адвокатов улучшит качество адвокатуры
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Глава Минюста Константин Чуйченко считает, что введение обязанности получать статус адвоката для юристов, желающих представлять интересы своих доверителей, будет способствовать улучшению качества адвокатуры в стране.

ИнтервьюГлава Минюста РФ: нашей доктрине нужно определиться с формированием государственной идеологииГлава Минюста РФ: нашей доктрине нужно определиться с формированием государственной идеологииЧитать подробнее

"Это могло бы улучшить, мне кажется. Потому что адвокатура представляет из себя корпорацию, где есть фильтры, стандарты, в том числе и этические, которые помогают не допускать некомпетентных юристов", - сказал Чуйченко в интервью "Интерфаксу" на "полях" Петербургского международного юридического форума.

Ранее министр оценил как достаточно низкий профессиональный уровень современных адвокатов.

"Я согласен с тем, что, к сожалению, адвокатура утратила сейчас тот статус и то качество элитарности и высокого стандарта, которое господствовало 20-30 лет назад. Средний уровень адвокатов советского времени, он гораздо лучше, чем уровень адвокатов сейчас", - сказал министр в ходе одной из сессий Петербургского международного юридического форума.

По его словам, в Минюсте пришли к выводу, что, если не являющиеся адвокатами юристы хотят осуществлять судебное представительство, то они должны вступить в адвокатуру. Исключение могут составить лишь корпоративные юристы.

В настоящее время в стране работает 76 тысяч адвокатов.

Константин Чуйченко Минюст РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Женщина и ребенок стали жертвами обстрела Донецка

В ЛНР решили отключить мобильный интернет

Глава Минюста РФ предложил определиться с формированием правового института идеологии

Умер Эдуард Сагалаев

Умер Эдуард Сагалаев

Корвет "Меркурий" вошел в состав ВМФ России

Корвет "Меркурий" вошел в состав ВМФ России

В ЛНР сообщили о новом обстреле Луганска

Более 130 домов подтопило в Иркутской области

Более 130 домов подтопило в Иркутской области

Почти 30 природных пожаров действуют в Свердловской области на площади более 35 тыс. га

Почти 30 природных пожаров действуют в Свердловской области на площади более 35 тыс. га

Жителей Харьковской области призвали покинуть регион из-за участившихся обстрелов

Депутат Госдумы Водолацкий ранен под обстрелом в Луганске

Депутат Госдумы Водолацкий ранен под обстрелом в Луганске
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });