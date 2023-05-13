Глава Минюста РФ: нашей доктрине нужно определиться с формированием государственной идеологии

Константин Чуйченко рассказал о позиции относительно закрепленного в Конституции запрета идеологии

Глава Минюста РФ: нашей доктрине нужно определиться с формированием государственной идеологии Фото: пресс-служба

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министр юстиции РФ Константин Чуйченко "на полях" Хl Петербургского международного юридического форума разъяснил в интервью "Интерфаксу" позицию по вопросу с запретом государственной идеологии в РФ, а также по качеству адвокатуры в стране.

- Константин Анатольевич, проясните пожалуйста ваше высказывание относительно решения вопроса с запретом идеологии в Конституции?

- Мы исходим из того, что те ценности, которые на сегодня закреплены в Конституции, они составляют базис, на основе которого должна формироваться идеология. И мы усматриваем некую неопределенность, а может быть даже противоречие с 13 статьей Конституции, которая говорит, что у России не может быть обязательной государственной идеологии. Мы посмотрели и не нашли в тексте Конституции какой-либо страны подобного положения. Ни одно из государств не взяло на себя обязательство, что у него не будет обязательной государственной идеологии. В этой связи мы усматриваем здесь правовую неопределенность, которую надо прояснить.

- Нужно ли для этого менять Конституцию?

- Нужно смотреть, изучать вопрос. Потому что изменить Конституцию - это достаточно непростая история. Тем более, что статья 13 содержится в первой главе Конституции, которую просто так не поменяешь. Там особый порядок и он достаточно сложный.

- Может ли Конституционный суд помочь в этом вопросе?

- Как вариант, Конституционный суд, получив соответствующий запрос, может дать разъяснение. Наша доктрина должна все-таки четко определиться с формированием правового института государственной идеологии и, соответственно, определить соотношение идеологии с нравственными нормами. Еще раз подчеркну - это не простой вопрос. Чтобы сформировать какое-либо предложение, необходимо провести очень серьезные исследования и консультации.

- Минюст будет их проводить?

- Если нам дадут такое поручение, мы примем участие.

- На одной из сессий вы предложили обязать юристов, желающих представлять интересы доверителей в суде, получить статус адвоката, за исключением корпоративных юристов. Вы считаете, эта мера улучшит качество адвокатуры в стране?

- Это могло бы улучшить, мне кажется. Потому что адвокатура представляет из себя корпорацию, где есть фильтры, стандарты, в том числе и этические, которые помогают не допускать некомпетентных юристов.