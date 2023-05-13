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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ нанесли удар по Луганску поставленными Лондоном ракетами

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Украина использовала поставленные Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow для удара по Луганску накануне вечером, заявили в Минобороны РФ.

"12 мая около 18:30 мск боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам" в городе Луганск", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в субботу.

По его данным, для удара использовались поставленные Украине Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, "вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам".

"Истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины сбиты", - заявил Конашенков.

Минобороны РФ Луганск
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