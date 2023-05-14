Поддержка Украины станет одной из основных тем для британского премьера на саммите G7

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Вопросы, касающиеся активизации помощи Украине, премьер-министр Великобритании Риши Сунак будет поднимать на саммитах G7 в Хиросиме и Совета Европы в Исландии, говорится в пресс-релизе премьерского офиса.

В нем отмечается: "Премьер-министр Риши Сунак на этой неделе совершит насыщенный тур по международным мероприятиям, направленный на стимулирование экономического роста и инвестиций в Великобритании, усиление поддержки Украины и решение важнейших глобальных проблем, таких как нелегальная миграция".

На саммите G7 Сунак приложит усилия к тому, чтобы "активизировать международные действия против экономического принуждения со стороны враждебных государств и усилить поддержку Украины, поскольку она готовится к эскалации военных действий", говорится в пресс-релизе.

Сунак также "проведет переговоры по безопасности Украины и Индо-Тихоокеанского региона, экономической политике и государственным угрозам, а также глобальным инвестициям в устойчивую инфраструктуру.

Перед Хиросимой Сунак нанесет визит в Токио, где, как ожидается, он объявит о новом британско-японском сотрудничестве в области обороны и технологий и проведет прием лидеров бизнеса для привлечения новых крупных инвестиций в Великобританию.

16 мая премьер-министр примет участие в саммите Совета Европы в Исландии. Он воспользуется своим участием в саммите, чтобы обсудить важность укрепления границ Европы в области борьбы нелегальной миграцией и противостояния России.