Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Поддержка Украины станет одной из основных тем для британского премьера на саммите G7

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Вопросы, касающиеся активизации помощи Украине, премьер-министр Великобритании Риши Сунак будет поднимать на саммитах G7 в Хиросиме и Совета Европы в Исландии, говорится в пресс-релизе премьерского офиса.

В миреВсе выделенные Киеву британские танки Challenger 2 доставлены на УкраинуЧитать подробнее

В нем отмечается: "Премьер-министр Риши Сунак на этой неделе совершит насыщенный тур по международным мероприятиям, направленный на стимулирование экономического роста и инвестиций в Великобритании, усиление поддержки Украины и решение важнейших глобальных проблем, таких как нелегальная миграция".

На саммите G7 Сунак приложит усилия к тому, чтобы "активизировать международные действия против экономического принуждения со стороны враждебных государств и усилить поддержку Украины, поскольку она готовится к эскалации военных действий", говорится в пресс-релизе.

Сунак также "проведет переговоры по безопасности Украины и Индо-Тихоокеанского региона, экономической политике и государственным угрозам, а также глобальным инвестициям в устойчивую инфраструктуру.

Перед Хиросимой Сунак нанесет визит в Токио, где, как ожидается, он объявит о новом британско-японском сотрудничестве в области обороны и технологий и проведет прием лидеров бизнеса для привлечения новых крупных инвестиций в Великобританию.

16 мая премьер-министр примет участие в саммите Совета Европы в Исландии. Он воспользуется своим участием в саммите, чтобы обсудить важность укрепления границ Европы в области борьбы нелегальной миграцией и противостояния России.

Риши Сунак Великобритания Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Певица Лорин из Швеции выиграла "Евровидение-2023"

Певица Лорин из Швеции выиграла "Евровидение-2023"

Израиль и палестинцы продолжили обстрелы на фоне сообщений о соглашении о прекращении огня

Израиль и палестинцы продолжили обстрелы на фоне сообщений о соглашении о прекращении огня

В Минске заявили о возобновлении Польшей движения фур на въезд в Белоруссию

Что случилось этой ночью: суббота, 13 мая

Спутник Lunar Flashlight не смог выйти на орбиту Луны

Спутник Lunar Flashlight не смог выйти на орбиту Луны

Эрдоган заявил, что не потерпит негативные высказывания турецкой оппозиции о России

Эрдоган заявил, что не потерпит негативные высказывания турецкой оппозиции о России

В Белом доме заявили, что "очень обеспокоены" угрозой дефолта США

В Белом доме заявили, что "очень обеспокоены" угрозой дефолта США

Новым гендиректором Twitter стала Линда Яккарино

Новым гендиректором Twitter стала Линда Яккарино

В ЕС зафиксировали кратный рост потока нелегальных мигрантов из Африки

В ЕС зафиксировали кратный рост потока нелегальных мигрантов из Африки

ЕСПЧ отказал в иске о переводе Саакашвили на лечение за рубеж

ЕСПЧ отказал в иске о переводе Саакашвили на лечение за рубеж
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });