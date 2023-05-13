В Петербургской епархии сообщили о готовящейся передаче РПЦ раки Александра Невского

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Рака Александра Невского, хранящаяся в Эрмитаже, готовится к передаче Русской православной церкви - в Александро-Невскую лавру, сообщили "Интерфаксу" в Петербургской епархии в субботу.

Как сообщалось, в 2020 году наместник Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Назарий заявил, что церковь хотела бы вернуть хранящийся в Эрмитаже оригинал раки Александра Невского. Он добавил, что понимает сложность вопроса и что здесь должен быть найден компромисс.

"Мы не откажемся от того, чтобы рака вернулась. Это был бы огромный подарок и восстановление некой справедливости", - сказал епископ и поблагодарил Эрмитаж за сохранность святыни.

Возвращение лавре раки Александра Невского обсуждается уже много лет. В декабре 2013 года директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что музей готов сделать для церкви копию надгробия, но на это нужно 330 млн рублей, и таких денег у музея пока нет.

Затем он заявил, что денег на эту работу так и не нашлось и что идея собрать эти средства "не вызвала никакой реакции епархии". "Мы ведем реставрацию надгробия Александра Невского. Это не рака, а украшение над ракой", - уточнил Пиотровский.