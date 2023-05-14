Пиотровский заявил, что церковь должна создать условия для раки Александра Невского

Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Церкви предстоит воссоздать условия состояния воздуха для хранения раки Александра Невского в Лавре, сообщает пресс-служба Эрмитажа в воскресенье.

"Соответствующий договор заключен между Петербургской епархией и Эрмитажем. Без этого хрупкая гробница погибнет", - считает директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

По его словам, согласие Эрмитажа передать шедевр мирового искусства в пользование Александро-Невской лавре является ярким событием мирового значения и одновременно - продолжением традиционной музейной дипломатии внутри страны и за ее пределами.

"Эрмитаж исходит из того, что в данный геополитический момент для судеб страны и социального мира в ней соединение мощей с гробницей на территории Лавры приобретает особый смысл, - цитируют в музее слова директора. - Сегодня сакральное значение памятника важнее его художественной ценности".

В музее отмечают, что Эрмитаж в очередной раз предлагает миру конкретный рецепт решения одной из острейших глобальных проблем - реституции культурных ценностей, вносит свой вклад в дискуссию, на острие которой находится знаменитый фриз Парфенона в Британском музее.

"Мы всегда выступали за индивидуальный подход к каждому случаю реституционных требований, будь то картины из Мальмезона, Пергамский алтарь, ритуальный котел из Мавзолея Ахмада Ясеви, кубок святой Ядвиги или витражи из Мариенкирхе. Наше решение не должно стать прецедентом для новых веерных исков. Каждый случай уникален, в частности, в отношении понятия справедливости и эмоциональной составляющей", - подчеркивают в Эрмитаже.

По мнению руководства музея, главным критерием для судеб памятников культуры является не территория нахождения, а сохранение предмета в сфере музейного поля или вне его.

Как ранее сообщалось, рака Александра Невского, хранящаяся в Эрмитаже, готовится к передаче РПЦ.