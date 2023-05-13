В покрасочном цехе завода по производству металлических дверей в Тольятти произошел пожар

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание на площади 1 тыс. кв.м. в покрасочном цехе одного из производств в Комсомольском районе Тольятти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

"Погибших и пострадавших нет, проводилась эвакуация", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия, расположенном на Поволжском шоссе, д.3 в Тольятти, поступило в 22:22 (21:22 мск).

По данным из открытых источников, по данному адресу расположен завод по производству входных металлических дверей ООО "Феррони Тольятти".