Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

В покрасочном цехе завода по производству металлических дверей в Тольятти произошел пожар

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание на площади 1 тыс. кв.м. в покрасочном цехе одного из производств в Комсомольском районе Тольятти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

"Погибших и пострадавших нет, проводилась эвакуация", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия, расположенном на Поволжском шоссе, д.3 в Тольятти, поступило в 22:22 (21:22 мск).

По данным из открытых источников, по данному адресу расположен завод по производству входных металлических дверей ООО "Феррони Тольятти".

Тольятти Самарская область МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков заявил, что РФ не приемлет обвинений во вмешательстве в выборы президента Турции

Что произошло за день: суббота, 13 мая

Один человек пострадал после крушения вертолета в Брянской области

Женщина и ребенок стали жертвами обстрела Донецка

Глава Минюста заявил, что обязательное получение юристами статуса адвокатов улучшит качество адвокатуры

Глава Минюста заявил, что обязательное получение юристами статуса адвокатов улучшит качество адвокатуры

В ЛНР решили отключить мобильный интернет

Глава Минюста РФ предложил определиться с формированием правового института идеологии

Умер Эдуард Сагалаев

Умер Эдуард Сагалаев

Корвет "Меркурий" вошел в состав ВМФ России

Корвет "Меркурий" вошел в состав ВМФ России

В ЛНР сообщили о новом обстреле Луганска

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });