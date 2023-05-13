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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Площадь пожара на заводе по производству дверей в Тольятти увеличилась до 6 тысяч кв. м

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Площадь пожара, охватившего одно из производств в Комсомольском районе Тольятти, увеличилось до 6 тысяч кв. м, сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"Происходит открытое горение цеха, площадь пожара 6 тысяч кв. м. Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 15 человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС региона "Интерфаксу" также сообщили о частичном обрушении кровли здания.

Для тушения пожара привлечены 104 человека, 33 единицы техники, а также пожарный поезд "Самара".

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Управления МВД России по Тольятти.

Сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия, расположенном на Поволжском шоссе, д.3 в Тольятти, поступило в 22:22 (21:22 мск).

По данным из открытых источников, по данному адресу расположен завод по производству входных металлических дверей ООО "Феррони Тольятти".

МЧС Тольятти Самарская область
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