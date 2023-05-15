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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

В России 15 мая ждут с визитом главу МИД Белоруссии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник посетит Россию 15-18 мая, будет обсуждать, в том числе, вопросы координации с РФ в сфере внешней политики, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"15-18 мая Москву с официальным визитом посетит министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник", - сказала она на брифинге в Москве 10 мая.

По ее словам, в ходе пребывания Алейник встретится с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"В рамках переговоров министров иностранных дел РФ и Республики Беларусь будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня", - сказала Захарова.

Стороны обсудят "дополнительные меры дальнейшего углубления российско-белорусского взаимодействия, в том числе подготовку совместного заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии, которое пройдет в четвертом квартале текущего года в Москве", сказала она.

"Запланирован обмен мнениями по проблематике европейской и международной безопасности, координации действий на азиатском, африканском, латиноамериканском направлениях", - отметила дипломат.

Мария Захарова МИД РФ МИД Белоруссии
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