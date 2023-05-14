Минск надеется превзойти плановые 6,5% роста экспорта в РФ в 2023 году

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Белорусские власти планируют превысить запланированный на уровне 6,5% рост экспорта в Россию в 2023 году, особые надежды в Минске связывают с Сибирью, Уралом и Дальним Востоком, заявил посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой.

"Текущие высокие цифры в первую очередь темпов роста белорусского экспорта в Россию сохранятся, по моим оценкам, до июня-июля, дальше произойдет определенное выравнивание. Но наш базовый параметр, доведенный правительством - темп роста 106,5%, - мы, конечно, до конца года постараемся перевыполнить", - сказал Крутой в эфире телеканала "Беларусь 1".

По итогам первого квартала белорусско-российский товарооборот вырос более чем на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, экспорт увеличился на 56,6%.

По словам посла, есть 20 новых устойчивых экспортных позиций, которые в Белоруссии мониторят с целью прибавки экспорта в РФ.

"Это металлургия. Восстановились белорусские легковые автомобили, этот рынок стагнировал, и была серьезная просадка по поставкам. Это станкостроение, микросхемы, телевизоры и ноутбуки. Это лидеры, топы. Есть классические отрасли - наши традиционные товары: трактора, грузовики, сыр, поставки которых, по сути, мы сохранили и наращиваем. Конечно, не такими большими темпами, как те позиции, которые называл выше, но, тем не менее, они тоже дают серьезный вклад в общий прирост", - заявил Крутой.

По его словам, Урал, Сибирь, Дальний Восток - более перспективные направления для экспорта, чем северо-западная часть России.

"Сегодня Урал, Сибирь и Дальний Восток более перспективны, чем северо-западная зона, близлежащая на расстоянии до тысячи километров. И последние визиты в регионы Сибири это показывают. И сейчас задача - выстроить каналы доставки продукции и обратной загрузки наших либо поездов, либо автомобильных, либо авиагрузов. И постараться открыть прямые рейсы, чтобы обеспечить связь между бизнесом наших стран", - отметил дипломат.

"Российские программы развития той же логистики сегодня в основном ориентированы именно на Дальний Восток. И мы должны воспользоваться этой ситуацией. Мы укрепили свое отделение на Дальнем Востоке, анализируем, какие мероприятия нужны и какие делегации мы можем в этом году туда отправить", - добавил он.

"На Дальний Восток надо заходить более активно. У нас состоится визит губернатора Приморского края, который уже становится традиционным, фактически ежегодным. Мы стараемся наработать сейчас большую повестку. И других коллег с Дальнего Востока тоже приглашаем посетить Беларусь", - резюмировал Крутой.