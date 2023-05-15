В Новосибирске арестовали двух подростков по обвинению в диверсии на железной дороге

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Новосибирска в понедельник отправил под арест двух подростков, обвиняемых в диверсии на железной дороге. Об этом сообщает официальная группа "Суды общей юрисдикции Новосибирской области" в соцсети "ВКонтакте".

"Им предъявлено обвинение в поджоге релейного шкафа на перегоне "Бердск - Сеятель" в вечернее время 23.04.2023", - говорится в сообщении.

Несовершеннолетним обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – по 12 июля 2023 года.

Обвинение предъявлено по пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия).

Кроме того, суд отправил под стражу до 12 июля еще одного обвиняемого в аналогичном преступлении.