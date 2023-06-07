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После поджога релейных шкафов ЮУЖД попросили сообщать о подозрительных людях на путях

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Возгорание релейных шкафов произошло 6 июня на перегоне Сыростан-Хребет Южно-Уральской железной дороги, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе ЮУЖД и призвали граждан сообщать о любых подозрительных действия, которые они заметят на железной дороге.

"По предварительным данным, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. В результате были задержаны несколько пассажирских поездов, максимальная задержка составила 1 час 17 минут", - сказали в компании.

7 июня движение вернулось в график.

"За подобные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность. Просим граждан сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО "РЖД"", - отметили в пресс-службе.

РЖД ЮУЖД Челябинская область
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