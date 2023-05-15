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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:45

Путин обсуждает с членами Совбеза развитие экономического сотрудничества со странами СНГ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин обсуждает с постоянными членами Совета безопасности России дополнительные меры для развития различных направлений совместной с государствами СНГ хозяйственной деятельности.

Оперативное совещание с членами Совбеза проходит в понедельник 15 мая, хотя обычно его проводят по пятницам.

"Вы знаете, совсем недавно, на параде в честь Победы над фашистской Германией у нас в гостях были лидеры многих государств СНГ. Это естественно, потому что именно народы Советского Союза одержали победу над нацизмом в Великой Отечественной войне", - сказал Путин.

По его словам, с бывшими республиками Советского Союза у России "целый набор значимых конкурентных преимуществ, для того чтобы добиваться положительных результатов в развитии по очень многим направлениям, прежде всего в сфере хозяйственной деятельности, экономики". "Общие транспортные системы, энергетические системы, отсутствие какого-то языкового барьера и так далее и тому подобное, многое. Большой набор, который даёт нам возможность работать эффективно на этом пространстве", - отметил глава государства.

В этой связи он предложил на совещании обсудить дополнительные меры для того, чтобы добиться наилучших результатов в совместной работе.

На Параде Победы 9 мая в Москве присутствовали президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

СНГ Владимир Путин Советский Союз Совет безопасности
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