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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

В Думе заверили, что призванные на сборы резервисты не попадут в зону СВО

В Думе заверили, что призванные на сборы резервисты не попадут в зону СВО
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Призываемые на военные сборы в 2023 году граждане, пребывающие в запасе, не будут направляться для участия в специальной военной операции, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Конечно, никак не попадут в зону СВО, это не связанные между собой вещи, плановые (сборы) проводятся ежегодно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, призываемые на такие сборы "придут, отзанимаются положенное время и вернутся в семьи, на свои рабочие места".

Президент Владимир Путин 10 мая подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году. В документе речь идет о сборах в Вооруженных силах, войсках Нацгвардии, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности. Сколько человек призовут на сборы, не уточнялось.

Андрей Картаполов Госдума СВО
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