Путин подписал указ о призыве на военные сборы находящихся в запасе

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2023 году россиян, находящихся в запасе. Указ официально опубликован.

Находящихся в запасе призывают на сборы в Вооруженных силах, войсках Нацгвардии, органах госохраны и органах Федеральной службы безопасности.

Сколько человек призовут на военные сборы, не уточняется.

"Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов", - говорится в документе.

1 апреля в России начался весенний призыв на срочную службу. В войска, по указу, должны быть направлены 147 тысяч новобранцев. 15 апреля в российском Генштабе заявили, что весенний призыв проходит в плановом порядке и завершится 15 июля.