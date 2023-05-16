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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Кольская АЭС остановила четвертый энергоблок на плановый ремонт

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Кольская АЭС (КАЭС, Мурманская область) вывела в планово-предупредительный ремонт энергоблок №4. Об этом сообщила пресс-служба атомной станции.

"В соответствии с графиком будет осуществлен плановый ремонт оборудования реакторного, турбинного, электрического, химического цехов, а также цеха обеспечивающих систем и тепловой автоматики и измерений", - говорится в сообщении.

Блок был остановлен 14 мая, ремонт начался во вторник и продлится 54 дня.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №1, №2 и №3, которые несут нагрузку 750 МВт.

Как сообщалось, в марте в планово-предупредительный ремонт был выведен энергоблок №1. По данным пресс-службы КАЭС, в ремонтную кампанию текущего года профилактические ремонты поочередно пройдут на всех четырех энергоблоках станции. Общая продолжительность ремонтов составит 233 суток.

Кольская АЭС – филиал АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием на Кольском полуострове, поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии, вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.

Мурманская область Кольская АЭС
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