Кольские ученые создали первую в РФ установку производства борной кислоты из отходов АЭС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Ученые института химии и технологии редких элементов и минерального сырья Кольского научного центра (КНЦ) РАН разработали первую в России установку для производства борной кислоты из отходов АЭС, сообщила пресс-служба КНЦ.

Технология, работа над которой велась с 2015 года, внедрена на Кольской АЭС (КАЭС, Мурманская область).

"Кольской АЭС теперь не придется закупать за рубежом борную кислоту для работы водо-водяного корпусного энергетического ядерного реактора. Наоборот, ее будут производить тут же, да еще и в количествах втрое больше необходимого для нашей северной станции", - говорится в сообщении.

Разработанная технология позволяет выделять борную кислоту марки "А" из растворенного солевого сплава. После этого ее можно использовать в повторных технологических режимах АЭС в качестве нейрогасителя - для регулирования интенсивности цепной ядерной реакции.

Заявленная мощность установки - около 60-70 тонн кислоты в год при собственном потреблении КАЭС в 20-30 тонн. Предполагаемая производительность установки составит 500 л солевого раствора в час.

Планируется, что после оценки качества и государственной экологической экспертизы КАЭС до конца 2025 года полностью перейдет на потребление собственной борной кислоты.

Ученые КНЦ РАН готовы внедрять подобные установки на другие АЭС с подобным типом реакторов.

В пресс-службе КНЦ отмечают, что промышленный сектор России ежегодно потребляет около 25 тысяч тонн борной кислоты. Однако выпускает ее только ООО "Дальнегорский ГОК" (оператор единственного действующего борного месторождения в России, в Приморье - ИФ). В результате, по данным научного центра, на фоне санкций спрос на борную кислоту вырос, и она "стала практически дефицитом".

Вместе с тем, в будущем ученые института химии и технологии редких элементов и минерального сырья КНЦ РАН при наличии дополнительных производственных мощностей могут заняться следующим этапом своего проекта. Он будет заключаться в разделении кислот и щелочей процессом электродиализа после выделения борной кислоты. Полученные гидроокиси калия и натрия, азотная кислота также могут быть использованы в процессах работы АЭС.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием на Кольском полуострове, поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии, вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.