Лукашенко отметил, что интеграция России и Белоруссии превзошла ожидания

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил постоянно обсуждает с президентом России Владимиром Путиным необходимость углубления интеграции, производственной кооперации и, самое главное, импортозамещения. Лукашенко цитирует его пресс-служба.

"Вы знаете, у нас неплохо получается. Даже больше того, что мы ожидали", - сказал белорусский лидер на встрече с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым.

"Все, что необходимо было принять и подписать главами государств, правительствами, в основном сделано. Открыта широкая дорога для того, чтобы реализовать те задумки, которые мы предполагали, в сфере двустороннего сотрудничества", - отметил Лукашенко.

По его словам, в 2022 году взаимная торговля достигла своего наивысшего с 2017 года уровня, составив почти $500 млрд, и по сравнению с 2021 годом увеличилась почти на 20%. По трем месяцам нынешнего года также отмечается положительная динамика: по сравнению с аналогичным периодом 2022 года товарооборот увеличился почти на треть.

"Во что бы то ни стало нам эти темпы нужно сохранить", - подчеркнул глава государства.