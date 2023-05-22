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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве 24 мая

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в среду в Москве встретится с президентом России Владимиром Путиным. Как передает "БелТА", он сказал об этом в Минске на встрече с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым.

"Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем (в отношениях с Россией - ИФ). Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях", - заявил президент.

По словам Лукашенко, его частые встречи с Путиным призваны снять проблемные вопросы двусторонних отношений.

"Но это (частые встречи - ИФ) не для того, чтобы посмотреть друг на друга. Хотя и это важно - настроения президентов всегда важны. Но, тем не менее, мы старались помочь правительствам развязать какие-то узлы, в том числе и вам", - сказал он.

Также два лидера обсудят реализацию союзных программ, добавил Лукашенко.

"Много об этом говорим. Но больше меня интересуют здесь конкретные программы. Как мы их называли, импортозамещения и так далее. Помните, до $1,5 млрд Россия готова была (выделить - ИФ). И я уверен, и сейчас они не отказываются, если где-то недокредитовали до этой суммы. Готовы были выделять средства - кредитные ресурсы для того, чтобы заместить те направления, которые оголились после ухода американцев и Запада в целом, других недружественных стран с наших рынков. Типа микроэлектроники", - сказал президент Белоруссии.

Александр Лукашенко Минск Белоруссия Владимир Путин Москва
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