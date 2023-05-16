Путин пожелал успехов губернатору Амурской области Орлову на выборах в сентябре

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов главе Амурской области Василию Орлову на очередных губернаторских выборах в сентябре 2023 года.

В ходе встречи с Путиным в режиме ВКС Орлов отметил, что в текущем году заканчивается его пятилетний срок полномочий и попросил поддержки президента на очередных выборах.

"Мне кажется, что вас поддержат (жители региона на выборах - ИФ), а я со своей стороны желаю вам успехов", - отреагировал глава государства.