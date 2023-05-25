Воронежский губернатор Гусев решил участвовать в выборах главы региона

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что решил пойти на вборы главы региона в сентябре. Он разместил в Telegram соответствующее видеообращение.

"Объявил о своем участии в сентябрьских выборах губернатора Воронежской области. Чтобы официально стать кандидатом, предстоит пройти внутрипартийную процедуру голосования в "Единой России", которой сегодня и был дан старт", - написал он.

Гусев руководит регионом с конца декабря 2017 года после отставки Алексея Гордеева. Сначала он был врио губернатора, а в сентябре 2018 года выиграл выборы с 72,52% голосов. С сентября 2013 года и до декабря 2017 года он руководил Воронежем.