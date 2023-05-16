Два человека пострадали после взрыва в многоэтажке в волгоградской Михайловке

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в жилом доме в городе Михайловка Волгоградской области, есть пострадавшие, сообщил в своем телеграм-канале глава городского округа Александр Тюрин.

"По предварительным данным, в результате хлопка в однокомнатной квартире на Энгельса, 14 - погибших нет, пострадали два человека, они доставлены в ЦРБ (центральная районная больница - ИФ), получают всю необходимую помощь", - написал Тюрин.

Он также отметил, что, по предварительной информации, несущие конструкции дома не повреждены.

По словам Тюрина, взрыв в многоквартирном доме произошел в 19:13, спустя 17 минут горение было локализировано.

"Спецслужбы продолжают работать на месте, обстоятельства случившегося выясняются", - добавил Тюрин.