Что случилось этой ночью: среда, 17 мая

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В США арестовали двух россиян по обвинению в обходе санкций. Олегу Пацуле и Василию Беседину также вменяют в вину планы отмывать деньги в международном масштабе. Им грозит до 20 лет тюремного заключения по каждому из пунктов обвинения.

- CNN сообщил о возможном повреждении ЗРК Patriot на Украине в результате удара ВС РФ. Телеканал отметил, что США пытаются оценить состояние комплекса, чтобы принять решение о его вывозе или ремонте непосредственно на Украине.

- Два человека пострадали после взрыва в многоэтажке в волгоградской Михайловке. По данным местных властей, несущие конструкции дома не повреждены, обстоятельства случившегося выясняются.

- Белый дом подтвердил отмену визитов Байдена в Австралию и Папуа-Новую Гвинею. Президент США вернется из поездки по Индо-Тихоокеанскому региону, чтобы продолжить встречи с лидерами конгресса для решения проблем, связанных с потолком госдолга.

- В Госдепе заявили о контактах со странами Африки по украинской тематике. "Мы тесно взаимодействуем с нашими партнерами на африканском континенте по различным вопросам, в том числе по действиям России на Украине", - сказал представитель Госдепа США Ведант Патель.