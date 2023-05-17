Глава МЧС пообещал применить в Забайкалье передвижные пожарные посты

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - МЧС будет создавать временные передвижные пожарные посты для защиты населенных пунктов в Забайкальском крае, заявил глава ведомства Александр Куренков на встрече с пострадавшими от пожаров в селе Баляга.

По данным губернатора Забайкальского края Александра Осипова, 48% населенных пунктов региона могут пострадать из-за отсутствия в них пожарных частей.

"Будем обращаться к президенту, к правительству с тем, чтобы профинансировали создание пожарных частей", - сказал он.

Глава МЧС пообещал обязательно донести эту информацию до вышестоящего руководства.

"Как вернусь, все вопросы, в том числе и с председателем правительства, будут обговариваться. Мы будем разбираться. Не только пожарными постами, но пожарными частями будем укреплять Забайкальский край", - подчеркнул министр.

По его словам, пожароопасная обстановка в регионе находится на особом контроле регионального главка МЧС, а авиация готова к реагированию на происшествия. "В работе по тушению природных пожаров и мониторингу пожароопасной обстановки активно задействована авиация МЧС России: вертолет Ми-8, расчеты беспилотных авиационных систем Уральского и Амурского спасательных центров МЧС России", - объяснил ситуацию Куренков.

Региональные власти и пострадавшие поблагодарили министра и пожарных за оперативное тушение ландшафтного пожара. Сотрудникам ведомства удалось отстоять от огня в селе Баляга 149 жилых домов.

Куренков приехал в Забайкалье, чтобы с губернатором Осиповым проконтролировать восстановление сгоревшего жилья в селе Баляга.

26 апреля в селе загорелся мебельный комбинат, с него огонь перекинулся на жилые дома и всего прошел 2 тысячи кв. метров. Сгорели шесть домов и восемь хозяйственных построек. Без жилья остались 22 человека.