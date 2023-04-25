Мебельный комбинат горит в Забайкалье, огонь перекинулся на жилые дома

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Пиломатериалы на мебельной фабрике "Рассвет" и постройки горят в селе Баляга Петровск-Забайкальского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

"25 апреля в 15:16 по местному времени (09:16 по московскому) от очевидца на пункт связи ЦППС поступило сообщение о пожаре пиломатериалов и построек в населенном пункте Баляга Петровск-Забайкальского района", - говорится в сообщении.

Для тушения привлечены силы и средства в составе 25 человек и пяти единиц техники.

Между тем, как сообщает заместитель председателя правительства Забайкалья Алексей Сергейкин в своем телеграм-канале, пожар с мебельного комбината "Рассвет" перекинулся на жилые дома.

"Возгорание произошло на территории мебельного комбината "Рассвет". По предварительным данным, загорелись отходы деревообработки. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по территории предприятия, а затем перекинулся на жилые дома. В настоящее время горит три жилых дома", - пишет Сергейкин.

По его данным, пожар повышенной категории сложности. На тушение стянуты силы и средства МЧС России, Забайкалпожспаса из прилегающих населенных пунктов. Из Читы выдвинулись дополнительные силы. Направлен пожарный поезд.