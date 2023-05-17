"Интерфакс" опубликовал список лучших университетов по направлению "Государственное и муниципальное управление"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Информационная группа "Интерфакс" представила ежегодный рейтинг университетов, реализующих образовательные программы по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление" (ГМУ).

Пятёрку лучших университетов, обучающих будущих управленцев, возглавила Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Второе место заняла Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), третье - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, на четвертой позиции - Финансовый университет при правительстве РФ, на пятой - Государственный университет управления. Всего в рейтинг вошли 50 российских вузов.

"В контексте вызовов, стоящих сегодня перед национальной системой образования, исследование качества подготовки кадров для государственной службы становится все более актуальной и важной задачей. Университеты активно развиваются, в образовательных программах появляются новые управленческие компетенции. Их экспертная оценка поможет российским вузам совершенствовать подготовку квалифицированных кадров для системы госуправления всех уровней", - отметил исполнительный директор "Интерфакса" Алексей Горшков.

"Учитывая геополитические и социально-экономические тенденции, подготовка кадров для сферы государственного управления - одна из приоритетных задач для правительства РФ. Академия стремится отвечать на этот запрос, непрерывно повышая качество образовательных программ. Представленный рейтинг - это один из индикаторов работы вузов, который дает независимую оценку эффективности", - подчеркнул и.о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Согласно исследованию "Интерфакса", в список 20 лучших образовательных учреждений по направлению "Государственное и муниципальное управление" также вошли:



- Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова,



- Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ,



- Санкт-Петербургский государственный университет,



- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы,



- Московский городской педагогический университет,



- Казанский (Приволжский) федеральный университет,



- Санкт-Петербургский государственный экономический университет,



- Государственный университет просвещения,



- Уральский государственный экономический университет,



- Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского,



- Юго-Западный государственный университет,



- Пензенский государственный университет,



- Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова,



- Самарский государственный экономический университет,



- Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова.

Оценка вузов производилась по восьми показателям: число реализуемых профилей образовательных программ высшего образования по ГМУ; число публикаций авторов университета в журналах RSCI по теме "Государство и право" за период 2020-2022 гг.; среднее цитирование статей в журналах RSCI по теме "Государство и право", опубликованных в период 2020-2022 гг.; число публикаций авторов университета в журналах перечня ВАК по тематике "Государство и право" в период 2020-2022 гг.; среднее цитирование статей авторов университета по теме "Государство и право", опубликованных в журналах перечня ВАК в период 2020-2022 гг.; число публикаций авторов университета в журналах ВАК по теме "Общественные науки" за период 2020-2022 гг.; среднее цитирование статей в журналах ВАК по теме "Общественные науки", опубликованных в период 2020-2022 гг.; проводилась оценка участия и побед студентов вуза и образовательных программ в олимпиаде "Я-Профессионал" по ГМУ и в Кейс-чемпионате по ГМУ в 2022 г.

Полная версия результатов исследования доступна на сайте academia.interfax.ru.

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