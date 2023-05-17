"Интерфакс" опубликовал список лучших университетов по направлению "Государственное и муниципальное управление"
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Информационная группа "Интерфакс" представила ежегодный рейтинг университетов, реализующих образовательные программы по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление" (ГМУ).
Пятёрку лучших университетов, обучающих будущих управленцев, возглавила Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Второе место заняла Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), третье - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, на четвертой позиции - Финансовый университет при правительстве РФ, на пятой - Государственный университет управления. Всего в рейтинг вошли 50 российских вузов.
"В контексте вызовов, стоящих сегодня перед национальной системой образования, исследование качества подготовки кадров для государственной службы становится все более актуальной и важной задачей. Университеты активно развиваются, в образовательных программах появляются новые управленческие компетенции. Их экспертная оценка поможет российским вузам совершенствовать подготовку квалифицированных кадров для системы госуправления всех уровней", - отметил исполнительный директор "Интерфакса" Алексей Горшков.
"Учитывая геополитические и социально-экономические тенденции, подготовка кадров для сферы государственного управления - одна из приоритетных задач для правительства РФ. Академия стремится отвечать на этот запрос, непрерывно повышая качество образовательных программ. Представленный рейтинг - это один из индикаторов работы вузов, который дает независимую оценку эффективности", - подчеркнул и.о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.
Согласно исследованию "Интерфакса", в список 20 лучших образовательных учреждений по направлению "Государственное и муниципальное управление" также вошли:
- Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова,
- Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ,
- Санкт-Петербургский государственный университет,
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы,
- Московский городской педагогический университет,
- Казанский (Приволжский) федеральный университет,
- Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
- Государственный университет просвещения,
- Уральский государственный экономический университет,
- Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского,
- Юго-Западный государственный университет,
- Пензенский государственный университет,
- Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова,
- Самарский государственный экономический университет,
- Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова.
Оценка вузов производилась по восьми показателям: число реализуемых профилей образовательных программ высшего образования по ГМУ; число публикаций авторов университета в журналах RSCI по теме "Государство и право" за период 2020-2022 гг.; среднее цитирование статей в журналах RSCI по теме "Государство и право", опубликованных в период 2020-2022 гг.; число публикаций авторов университета в журналах перечня ВАК по тематике "Государство и право" в период 2020-2022 гг.; среднее цитирование статей авторов университета по теме "Государство и право", опубликованных в журналах перечня ВАК в период 2020-2022 гг.; число публикаций авторов университета в журналах ВАК по теме "Общественные науки" за период 2020-2022 гг.; среднее цитирование статей в журналах ВАК по теме "Общественные науки", опубликованных в период 2020-2022 гг.; проводилась оценка участия и побед студентов вуза и образовательных программ в олимпиаде "Я-Профессионал" по ГМУ и в Кейс-чемпионате по ГМУ в 2022 г.
Полная версия результатов исследования доступна на сайте academia.interfax.ru.
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