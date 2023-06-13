"Интерфакс" опубликовал результаты Национального рейтинга университетов 2023

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" представила XIV ежегодный Национальный рейтинг университетов за 2023 год.

В ТОП-20 лучших университетов России вошли:

- Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

- Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ",

- Московский физико-технический институт,

- Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики",

- Санкт-Петербургский государственный университет,

- Национальный исследовательский Томский государственный университет,

- Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,

- Казанский (Приволжский) федеральный университет,

- Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС",

- Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

- Университет ИТМО,

- Российский университет дружбы народов,

- Южный федеральный университет,

- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

- Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина,

- Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана,

- Сибирский федеральный университет,

- Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова,

- Белгородский государственный национальный исследовательский университет,

- Российская академия народного хозяйства и государственной службы.

В рамках рейтингового исследования НРУ проведена оценка деятельности 368 университетов России. В рейтинг включены все ведущие университеты страны: 28 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных, 32 опорных, а также 98 университетов, участвующих в программе "Приоритет 2030". Кроме того, оценена деятельность 7 негосударственных университетов.

"Результаты ежегодного исследования деятельности российских университетов свидетельствуют об их стабильном и планомерном развитии в условиях серьёзных трансформаций и необходимых преобразований. Современные вузы находят новые пути для сохранения конкурентоспособности и каналы для коммуникаций между академическим сообществом, массовыми аудиториями и бизнесом. Независимая экспертиза важнейших функциональных направлений работы вузов также позволяет увидеть те возможности и точки роста, которые помогут им усилить свои позиции на рынке образования, стать более востребованными среди абитуриентов, индустриальных партнёров и работодателей", - отметил первый заместитель генерального директора агентства "Интерфакс" Алексей Горшков.

Оценка проводилась на основании обработки данных анкет, представленных университетами, доступных публичных данных, размещаемых учебными заведениями на своих веб-сайтах, публичных данных информационных ресурсов Министерства науки и высшего образования РФ, а также информации из информационно-аналитических систем "СПАРК-Интерфакс" и "СКАН-Интерфакс".

Деятельность университетов оценивалась по шести параметрам: образование, исследования, социальная среда, сотрудничество, инновации и предпринимательство, бренд.

Все параметрические и сводная оценки приводятся к безразмерной 1000-балльной шкале; университеты ранжируются по убыванию величины оценки. Следует подчеркнуть, что Сводный рейтинг представляет собой арифметический результат шести параметрических рейтингов.

Полная версия результатов Национального рейтинга университетов 2023 доступна на сайте academia.interfax.ru.

Проект Национальный рейтинг университетов реализуется Группой "Интерфакс" с 2010 года. Его главная цель - развитие механизмов и процедур независимой системы оценки российских вузов и их образовательных программ, повышение конкурентоспособности российской системы образования, научных исследований и технологического предпринимательства, развитие федеральных и региональных университетов.