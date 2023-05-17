Производители питьевой воды в сфере МСП смогут претендовать на господдержку

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Государство сможет оказывать поддержку малым и средним предприятиям (МСП), работающим в сфере добычи минеральных подземных вод. Это следует из закона, принятого Госдумой в третьем чтении в среду.

Согласно действующему законодательству, к финансовой поддержке субъектов МСП относится предоставление субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий. При этом поддержка не может быть предоставлена ряду компаний, к которым можно отнести и производителей питьевой воды.

Принятый закон прямо прописывает, что субъекты МСП, осуществлявшие добычу минеральных питьевых вод смогут претендовать на государственную поддержку.

"Принятие данного законопроекта будет способствовать формированию благоприятного климата для развития отрасли производства упакованной воды, что приведет к увеличению численности предприятий, появлению новых рабочих мест и росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также улучшению качества упакованной воды за счет более высокой конкуренции", - считают авторы.

Производством упакованных питьевых вод занимаются около 3 тыс. субъектов МСП, следует из пояснительной записки.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.