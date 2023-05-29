Путин подписал закон о господдержке малого и среднего бизнеса по производству минералки

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", которые позволяют малым и средним предприятиям в сфере добычи и реализации минеральных подземных вод претендовать на господдержку, сообщается на сайте Кремля.

Госдума приняла закон 17 мая 2023 года, Совет Федерации одобрил его 24 мая 2023 года.

Как сообщалось, принятый закон прямо прописывает, что субъекты МСП, осуществлявшие добычу минеральных питьевых вод смогут претендовать на государственную поддержку. "Принятие законопроекта будет способствовать формированию благоприятного климата для развития производства упакованной воды, что приведет к увеличению численности предприятий, появлению новых рабочих мест и росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также улучшению качества упакованной воды за счет более высокой конкуренции", - считают авторы документа.

Согласно действующему законодательству, к финансовой поддержке субъектов МСП относится предоставление субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий. Ранее производители минеральной питьевой воды не могли ею пользоваться.

Производством упакованных питьевых вод в РФ занимаются около 3 тыс. субъектов МСП, следует из пояснительной записки.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.