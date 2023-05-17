При военном положении нарушителей разрешат административно задерживать на срок до 30 суток

Жителей территории с военным положением можно будет принудительно перемещать

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, в частности, уточняющий меры, применяемые на территории, на которой введено военное положение.

Он предусматривает, что на основании указов президента на территории, где введено военное положение, применяются такие меры, как административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента.

Также указами президента при военном положении применяется принудительное и контролируемое перемещение граждан с соответствующей территории на территории, на которых военное положение не введено, говорится в поправках.

Эти поправки в конституционный законопроект № 168783-8 внесли председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас.