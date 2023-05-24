Совфед одобрил закон о принудительном перемещении граждан во время военного положения

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, в том числе уточняющий меры, применяемые на территории, где введено военное положение.

Закон предусматривает, что на основании указов президентана такой территории возможно административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента РФ.

Также указами главы государства при военном положении применяется принудительное и контролируемое перемещение граждан с соответствующей территории в районы, где военное положение не введено.

Авторы законодательной инициативы - председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас.